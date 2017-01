Renzo Cobianchi

E' mancato ai suoi caridi anni 86Ne danno il doloroso annuncio la moglie, i figli e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 9 gennaio alle ore 14 partendo dalla sala del commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Sivizzano indi al Tempio della Cremazione.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Sivizzano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante dott. Umberto Cavazzini e a tutto il personale di Villa Carlotta.8 gennaio 2017La sorella, la cognata e i nipoti tutti piangono con i familiari la perdita del caro8-1-2017I cugini Ferrari partecipano al lutto della famiglia Cobianchi per la scomparsa di8 gennaio 2017Soci, casaro, collaboratori della Latteria Val Sporzana si uniscono al dolore di Gabriele e famiglia per la scomparsa del papà8 gennaio 2017