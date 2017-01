Lino Menozzi

È venuto a mancare all'affetto dei suoi caridi anni 78Ne danno il triste annuncio la moglie Ida insieme al figlio Gianluca con Cecilia, le adorate nipoti Rebecca e Margherita, la sorella Carla, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 10 gennaio partendo alle ore 10,00 dalla Sala del Commiato di Ade Servizi in viale della Villetta 31/A per la chiesa di San Prospero, proseguiranno per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Un secondo Rosario sarà recitato domani lunedì 9 gennaio alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Gabriele Barani per la competenza, la professionalità e l'infinita umanità.8 gennaio 2017Ï Fam. Fabrizio MagnaniÏ Fam. Giorgio GabbiÏ Fam. Renato Gabbi e figliÏ Elisabetta, Anna e Rodolfo PasciutiÏ Famiglia Andrea MagnaniÏ Famiglia Carlo MaggialiÏ Fam. Giovanni, Maria, Barbara e Giovanna AmorettiCiaola sorella Carla, con Maurizio, Massimiliano, Barbara, Riccardo sono vicini a Ida, Gianluca e famiglia.8 gennaio 2017Ciaoporterò sempre nel cuore tutti i bei momenti passati insieme.Grazie di tutto.8 gennaio 2017Le cugine Gina con Gianni, Dirce con Vincenzo sono vicini ai famigliari per la perdita del caro8 gennaio 2017Tina, Norma e Alberto partecipano con affetto al dolore dell'amica Carla e familiari per la perdita del fratello8 gennaio 2017Paolo e Brunella, Maurizio e Luciana sono vicini a Ida, Luca, Cecilia, Rebecca e Margherita per la scomparsa del caro8 gennaio 2017Ciao grandesiamo vicini alla tua famiglia con grande affetto.Marco, Mara, Tiziana, Sergio e Maura.8 gennaio 2017Ricordando con affetto il carosiamo vicini a Ida, Gianluca e familiari in questo triste momento.Lino e Iolanda, Arnaldo ed Eva, Antonio, Alberto e Francesca.8 gennaio 2017Gli amici Paola e figlie, Franco, Maria, Gianni, Gemma, fratelli Fantuzzi si uniscono al dolore di Ida e famiglia per la perdita del caro8 gennaio 2017CiaoFranco, Iliana e famiglia Gussoni sono vicini a Ida e famiglia Menozzi.8 gennaio 2017Aldo e Anna partecipano al lutto di Ida e Gianluca per la scomparsa del caro8 gennao 2017