Mario Pinardi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 93Lo annunciano i figli Fabrizio con Aldina e Carlotta, Laura con Pietro Giorgia e Silvia e parenti tutti.Il funerale avrà luogo martedì 10 gennaio alle ore 14,30 presso la chiesa di San Paolo Apostolo (Via Grenoble) indi al cimitero di Cevola di Felino.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Fabrizio Albertini.Un grazie di cuore ad Aldina per la disponibilità dimostrata.9 gennaio 2017Ï Gabriella e Romeo FavaCarola tua serena tenacia è stata un esempio per noi.Ora il ricordo del tuo sorriso sarà la nostra forza e non ci lascerà mai.Carlotta, Giorgia e Silvia.9 gennaio 2017Ciaosei e sarai sempre una persona speciale, parte della nostra famiglia.Per la tua disponibilità, la tua simpatia e le nostre chiacchierate ti porteremo sempre nel cuore.Giovanni con Maria, Barbara con Massimo e Eleonora, Giovanna con Gianni, Rebecca e Lucrezia.9 gennaio 2017Condomini e amministratore del condominio Kennedy B partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa del signor9 gennaio 2017Pier Angelo Andreoli insieme al fratello Cesare, alle sorelle Natalia, Francesca uniti ai loro figli partecipano al lutto della famiglia Pinardi per la perdita del loro caro papà9 gennaio 2017