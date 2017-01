Tino Miodini

Dopo lunga malattia è mancato all'affetto della sua famigliadi anni 59Ne danno il triste annuncio Paola, Federico, Serena e i piccoli Manuel e Alex.I funerali si svolgeranno martedì, 10 gennaio alle ore 14 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Langhirano via Renzo Pezzani n.27.Il corteo si formerà in via Roma per la chiesa di Beduzzo, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Beduzzo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia il Day Hospital Oncologico dell'Ospedale Maggiore, il Reparto Oncologia ed in particolare i dottori Buti e Bersanelli e il medico curante dott. Daniele Cattani.9 gennaio 2017Ï Fam. Paolo MagnaniÏ Salumificio La Cascina BoscoÏ Fam. Lucchetti LuigiÏ Massimo BelliÏ Fam. Ugo MarazziÏ Loredana e UgoÏ Fam. Remo e Lina MagriÏ Maura, Cristian MiodiniÏ Gina GhillaniÏ Matteo, Mario, Giovanna AntigaÏ Fam. Francesco UghettiÏ Luciano e Giovanna MarazziÏ Fabrizio, Andrea e famiglieÏ Mariangela e FabioÏ Fam. Magri-PelizzaÏ Fam. Renzo BottiÏ Fam. Paolo BelliÏ Fam. Magri- VignaliÏ Giacomo e AntoniaÏ Fam. Azelio Schianchi e figlieÏ Fam. Battista, Massimiliano LazzariÏ Fam. Pietro MiodiniÏ Loredana, figli e famiglieÏ Michele FerrariÏ Fam. Paolo NotariCiaoun bacio grande...grande.Manuel e Alex.9 gennaio 2017La sorella Renata con Enzo, Luca, Monica e Chiara nel ricordo del fratellopartecipa al dolore di Paola, Federico e famiglia.9 gennaio 2017Dino, Francesca e Maria Adele sono vicini a Paola, Federico e famiglia per la perdita del caro9 gennaio 2017I cacciatori della squadra «Le Belve» sono vicini ai familiari per la perdita dell'amico9 gennaio 2017Ciaonon ti dimenticheremo mai.Elio, Daniela, Costantino, Marina, Alle, Silvia, Marianna, Lorena e famiglie.9 gennaio 2017Titolari e dipendenti dell'Harry's Bar: Tiziana, Romina, Chiara e gli amici di carte Brunetto, Ezio, Domenico G., Bruno P., Andrea G., Claudio V., Cristiano, Almo, Luciano, Emanuele, Maury, Emiliano, Simone, Pedro, Gherva e Ventura si stringono al dolore di Paola, Federico e Renata per la scomparsa del caro9 gennaio 2017Carlo e Ornella, Simone e Tania si stringono con affetto a Paola e Federico per la scomparsa di9 gennaio 2017Resterà sempre nei nostri cuori il ricordo di tee della nostra amicizia.Carlo e Claudia Landi.9 gennaio 2017Profondamente addolorati, siamo vicini a Paola e Federico per la scomparsa del caro amicoBruno Landi e famiglia.9 gennaio 2017Elena, Emanuele, Luciano e rispettive famiglie sono vicini a Paola e Federico per la perdita del caro9 gennaio 2017sono tanti i ricordi che ci hai lasciato, dei bei momenti passati insieme, rimarrà sempre viva la tua presenza nei nostri cuori.Roberto Faccini e famiglia.9 gennaio 2017Alberto, Marisa, Stefano e Simone sono vicini a Paola e famiglia per la perdita del caro9 gennaio 2017CiaoBruno, Paola, Marco.9 gennaio 2017Daniele, Tiziana, Michele, Manuela, Filippo e Guerrino, profondamente addolorati per la scomparsa del carosi stringono con un affettuoso abbraccio a Paola, Federico e ai suoi famigliari.9 gennaio 2017Angelo, Liliana, Elisa, Andrea e Maria, Mirella e Giuseppe, Sabrina e Alessio sono affettuosamente vicini a Paola e Federico per la perdita del caro9 gennaio 2017Il presidente, il consiglio direttivo, tutto il corpo volontari, i dipendenti dell'Assistenza Pubblica di Langhirano sono vicini ai familiari in questo triste momento per la perdita del caroVolontario attivo dell'Associazione.9 gennaio 2017hai lottato come un grande guerriero.Ora riposa in pace.In un forte abbraccio ci stringiamo a Paola, Federico e familiari tutti.<+T>Riccardo con Caterina e Andrea, Gigi con Stefania e Giulio, Gigi con Fabrizia e Giacomo.9 gennaio 2017<+T>Ciaonon sei più con noi, ma resterai sempre nei nostri cuori.<+T>Willy e Anna.9 gennaio 2017<+T>Franco, Annamaria, Maico, Brunetta si uniscono al dolore di Paola e Federico per la perdita del caro9 gennaio 2017