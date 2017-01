Bonfiglio Orlandini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Ne danno il triste annuncio la moglie Tatiana, i fratelli Anacleto con Franca, Ugo con Antonietta, i nipoti, i pronipoti, la zia Bruna e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14,30 partendo dalla sala del commiato ditta Barili in Via Pezzani 27 in Langhirano, il corteo si formerà in Via Roma per la chiesa parrocchiale di Antesica, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.9 gennaio 2017Ï Alis, Marco BertinelliÏ Netta Iattoni e figlieil ricordo della tua bontà e della tua umiltà saranno sempre vivi nei nostri cuori.I tuoi nipoti, pronipoti e famiglie.9 gennaio 2017Ciao carissimoriposa in pace.Zia Bruna con Rita e famiglia ti ricorderanno sempre con immenso affetto.Un forte abbraccio alla tua famiglia.9 gennaio 2017La famiglia Pianforini Piero e Margherita con Loredana e Donato si stringe al dolore di Tatiana, Ugo e Cleto per la scomparsa del caro9 gennaio 2017