CROCE



Ci ha lasciato Arturo Bonati



Lo annunciano i figli Mario con Paola, Fabia con Paolo, Matteo con Gabriella, Andrea e i nipoti Benedetta, Bianca, Nicola, Silvia ed Eugenia.



I funerali si svolgeranno martedì 11 gennaio con partenza alle ore 13.15 dalla Sala Commiato di Viale Villetta n. 16 per la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista indi al cimitero di Viarolo.



Il S.Rosario sarà celebrato questa sera alle ore 20.00 presso la stessa chiesa.



Un ringraziamento particolare a tutti i volontari della Croce Rossa e dell'Assistenza Pubblica. Parma, 9 gennaio 2017



Ï Filiberto Molossi



Ï Bruno Rossi



Ï Raimonda Pelati Govessis



Ï Maria Luisa e Remo Tanzi



Ï Gabriella e Ariberto Medioli



Ï Federica Barbieri



Ï Pier Luigi e Luisella Bonati



Ï Laura e Giorgio Pagliari



Ï Famiglia Sisti Pagliarini



Ï Giuseppe Pantano e famiglia



Paolo ricorderà per sempre l'intelligenza, il sorriso e l'affetto di Arturo



una persona speciale. Parma, 9 gennaio 2017



Caro grande amico di sempre ci mancherai tanto.



Ciao Arturo



Gianni, Paola, Roberto e Annalisa. Parma, 9 gennaio 2017



Franco e Adele, Giovanna e Riccardo, Andrea e Micaela sono vicini a Mario, Fabia, Matteo e Andrea in questo triste momento per la perdita del padre



Ing. Arturo Bonati Parma, 9 gennaio 2017



Fabrizio e Sandra con Angelica e Giovanni profondamente commossi abbracciano Mario, Fabia, Matteo e Andrea nel ricordo del caro zio Arturo Parma, 9 gennaio 2017



Orsola, Pierluigi, Pietro ed Alessandra partecipano affettuosamente all'immenso dolore dei cugini Mario, Matteo, Fabia e Andrea per la perdita del carissimo e indimenticabile zio Arturo Parma, 9 gennaio 2017



Stefania con Luca, Pietro e Francesca si stringono a Mario, Fabia, Matteo e Andrea e piangono, commossi, la perdita del caro e indimenticato cognato e zio Arturo Parma, 9 gennaio 2017



Zia Giuliana con Alessandro, Cecilia e Pietro partecipa al dolore di Fabia, Paolo e familiari per la scomparsa del carissimo papà



Ing. Arturo Parma, 9 gennaio 2017



Antonio Bonati, commosso e con grande affetto è vicino al dolore di Mario, Fabia, Matteo, Andrea e di tutta la famiglia per la morte del carissimo papà Arturo Parma, 9 gennaio 2017



Franco e Mariolina con Stefano e Annabel partecipano commossi al dolore dei cugini Bonati per la scomparsa del loro caro papà Arturo



ricordandone le grandi doti umane e professionali. Parma, 9 gennaio 2017



Antonio e Michele Belli partecipano commossi e con affetto al dolore dei figli Mario, Matteo, Andrea e Fabia per la scomparsa del padre



Ing. Arturo Bonati Parma, 9 gennaio 2017



Matteo e Angela con Isabella e Marcella abbracciano Fabia con Paolo e i ragazzi nel dolore per la scomparsa del papà Arturo Bonati Parma, 9 gennaio 2017



Anna, Francesco, Enrica, Maria Chiara e Davide sono vicini ai familiari per la perdita dell'adorato papà Arturo Parma, 9 gennaio 2017



Andrea, Elena, Giampaolo e Bianca Maria partecipano commossi al lutto dell'amico Mario e di tutti i suoi familiari per la scomparsa del caro



Ing. Arturo Bonati



e si uniscono a loro in questo momento di dolore. Parma, 9 gennaio 2017



Francesca e Giuseppe Cardinali partecipano commossi al dolore di Fabia, Mario e familiari per la scomparsa del caro papà Arturo Parma, 9 gennaio 2017



Nicola, Fauzia, Giuditta e Nicoletta Occhiocupo prendono viva parte al dolore di Fabia, Mario, Matteo, Andrea per la morte dell'amico Arturo Parma, 9 gennaio 2017



Simona e Francesco Gianola Bazzini si stringono affettuosamente a Mario, Paola e famiglia per la scomparsa del papà



Ing. Arturo Bonati Parma, 9 gennaio 2017



Adele Francesca Schmid con i i figli Claudia, Alessandro, Silvia e famiglie sono fraternamente vicini a Mario, Fabia, Matteo ed Andrea per la perdita del caro papà Arturo Parma, 9 gennaio 2017



Sergio, Ariella, Anselmo e Maurizio Alinovi con le loro famiglie sono vicni a Fabia per la perdita del caro papà Arturo Parma, 9 gennaio 2017



Lucio è vicino con affetto a Fabia e a tutta la sua famiglia per la perdita del carissimo amico e consuocero, l'indimenticabile Arturo Parma, 9 gennaio 2017



In questo triste momento siamo profondamente vicini a Fabia e famiglia per la perdita del papà Arturo



Monica, Luigi, Giampaolo e Beatrice. Parma, 9 gennaio 2017



Carlotta e Pietro ricordano con grande affetto l'amico Arturo



e abbracciano tutti i famigliari. Parma, 9 gennaio 2017



Aurelio, Elisabetta, Maria Grazia Calzi, Maurizio Cironi e Fabrizio Consigli partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro Ing. Arturo Bonati Berceto, 9 gennaio 2017<+T>Mariangela non dimenticherà mai l'amico speciale Arturo



e abbraccia con grande affetto Mario, Fabia, Matteo, Andrea e familiari tutti. Parma, 9 gennaio 2017<+T>Pier Paolo e Monika partecipano commossi al dolore degli amici Andrea, Matteo, Fabia e Mario per la perdita del padre



Ing. Arturo Bonati Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Carlo, Lisa, Giovanni, Cristina, Francesco e Francesca abbracciano con affetto Fabia e Paolo nel giorno della scomparsa del caro papà<+T1>Arturo<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Carissima Fabia, in questo doloroso momento siamo vicini a te ed ai tuoi cari e ti stringiamo in un forte e grande abbraccio porgendoti le più sentite condoglianze per la perdita dell'adorato papà<+T1>Arturo<+T>Alessandra, Marco, Giulia ed Amir, Michele e Biliana.<+T2>Salsomaggiore Terme, <+DL>9-1-2017<+T>Silvia e Mario si stringono nel dolore a Mario, Paola e familiari per la scomparsa dell'



Ing.<+T1>Arturo Bonati<+T2>Collecchio, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Alessia, Clara, Francesca, Francesco, Maria Chiara e Virginia si stringono in un abbraccio con tanto affetto a Nicola e sorelle per la scomparsa del caro nonno signor



Ing.<+T1>Arturo Bonati<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Cinzia, Andrea, Rossana, Andrea, Grazia, Giovanni, Virginia, Massimo, Concetta, Stefano e Simona si stringono in un abbraccio con tanto affetto a Fabia e familiari per la scomparsa del caro papà signor



Ing.<+T1>Arturo Bonati<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Siamo affettuosamente vicini a Mario e Fabia nel dolore per la perdita del caro papà



Ing.<+T1>Arturo Bonati<+T>Federica e Maurizio, Maria Beatrice ed Enrico.<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Michele, Marta con Costanza, Pietro e i ragazzi abbracciano Mario, Fabia, Matteo e Andrea nel ricordo di<+T1>Arturo



carissimo, indimenticabile amico.<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>David e Federica commossi partecipano al dolore di Fabia e famiglia per la perdita del padre



Ing.<+T1>Arturo Bonati<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Maurizio Pinardi partecipa commosso al lutto dei familiari per la scomparsa dell'indimenticabile amico



Ing.<+T1>Arturo Bonati<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Giovanni, Cecilia, Lucia e Giacomo sono vicini a Fabia, Mario, Matteo e Andrea per la perdita del caro papà<+T1>Arturo<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Con dolore e grande amicizia ci stringiamo a Fabia, Paolo, Nicola, Benedetta, Bianca, Mario, Matteo e Andrea nel ricordo dell'adorato<+T1>Arturo Bonati<+T>Francesca, Cesare, Luciano e Alberto.<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Stefano, Roberto e Bruna Delsignore partecipano commossi al grande dolore di Mario, Fabia, Matteo e Andrea per la scomparsa del padre



Ing.<+T1>Arturo Bonati



di cui ricordano le grandi doti umane e professionali.<+T2>Viarolo, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Ciao<+T1>Arturo



riposa in pace accanto alla tua Nanda.<+T>Giorgio e Silvana con Paola ed Enrica abbracciano Mario, Fabia, Matteo e Andrea nel rimpianto dell'amico di una vita.<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Roberto e Paolo Melli, partecipano commossi al dolore di Mario e familiari per la perdita del caro papà



Ing.<+T1>Arturo Bonati<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Mario e Lidia con Riccardo e Ariane, Alessandra e Mattia sono vicini a Mario, Fabia, Matteo e Andrea per la perdita del loro caro papà<+T1>Arturo<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Il dolore per la scomparsa di<+T1>Arturo



com'era bello ascoltare i ricordi che allargava nel futuro con l'ottimismo di un amico innamorato della vita.<+T>Da Angela Maria e Maurizio Chierici l'abbraccio a Mario, Fabia, Matteo, Andrea.<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Paolo e Claudia e rispettive famiglie ricordando l'amico<+T1>Arturo



sono affettuosamente vicini a Fabia, Mario, Matteo e Andrea.<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Mariagrazia con Roberto, Emanuela, Lorenzo e Paola piange la scomparsa di<+T1>Arturo



e abbraccia con tanto affetto Mario, Fabia, Matteo e Andrea.<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Francesca ed Enrico Bilzi partecipano al dolore di Mario e famiglia per la perdita del caro



Ing.<+T1>Arturo<+T2>Fontanini, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Marco e Eugenia sono affettuosamente vicini a Mario, Fabia e familiari tutti nel dolore per la scomparsa del loro caro padre<+T1>Arturo Bonati<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Antonella e Alberto Cacciani unitamente a Maria Chiara, Marta e Maria Francesca, commossi, partecipano al dolore di Mario, Andrea, Matteo e Fabia con Paolo, Benny, Bianca e Nicola per la scomparsa del caro<+T1>Arturo Bonati<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Massimo, Monica, Francesco, Daniela, Genesio, Maria Giovanna, Luigi, Margherita, Andrea partecipano commossi al dolore di Mario e dei familiari tutti per la perdita del caro



Ing.<+T1>Arturo Bonati<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Mauro e Lucia con famiglia partecipano con affetto al dolore dell'amica Fabia e della sua famiglia per la scomparsa del caro papà<+T1>Arturo<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Anna e Pasquale, Rossana e Paolo abbracciano con amicizia e affetto Fabia, Mario, Matteo e Andrea per la scomparsa del papà<+T1>Arturo Bonati<+T2>Roma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Giorgio ed Elsa con i loro figli, nel ricordo delle belle stagioni trascorse, piangono la scomparsa del caro<+T1>Arturo



indimenticabile amico di una vita.<+T2>Collecchio, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Tato Barbieri piange insieme agli amici Fabia, Andrea, Matteo e Mario per la perdita del loro caro papà



Ing.<+T1>Arturo Bonati



condividendone la profonda tristezza e il nuovo grande dolore.<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Luca, Silvia e Beatrice Zarenghi sono vicini a Mario e famiglia per la perdita del caro padre<+T1>Arturo<+T2>Ozzano, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Giorgio, Margherita e Paolo partecipano commossi al dolore di Mario e dei famigliari per la scomparsa del padre



Ing.<+T1>Arturo Bonati<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Alberto e Veronica si stringono affettuosamente a Fabia, Mario e Matteo in questo momento di immenso dolore per la perdita dell'amato padre



Ing.<+T1>Arturo Bonati<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017<+T>Cari Fabia, Paolo, Benedetta, Bianca e Nicola, a voi ed alla vostra famiglia il nostro affetto e le nostre condoglianze per la perdita dell'



Ing.<+T1>Arturo Bonati<+T>Annamaria e Cristian.<+T2>Parma, <+DL>9 gennaio 2017