Lella Terzi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Lo annunciano Angela, Roberto con Silvia e Giorgia, nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì, 10 gennaio, alle ore 14.30 nella chiesa di Gainago di Torrile.Le ceneri riposeranno nel cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la chiesa di San Polo di Torrile.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante dott. Benassi Giovanni e alle assistenti e infermiere domiciliari per le cure prestate.Non fiori ma opere di bene.9 gennaio 2017Ï Dante TerziÏ Maura, Romano CorradiniÏ Fam. Emilio MarchesiDante, Paola e famiglie partecipano al dolore di Angela e Roberto per la perdita dell'amata zia9 gennaio 2017Ennore, Lalla e Paolo partecipano al lutto che ha colpito Angela, Roberto e famigliari per la perdita della cara mamma9 gennaio 2017Ci stringiamo con affetto ad Angela e Roberto per la perdita della loro cara mammaJones, Massimino e famiglia Adorni.9 gennaio 2017