È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Anna, il figlio Paolo con Francesca e il nipote Matteo, la sorella Alice, cognati, cognate e nipoti.I funerali avranno luogo domani, 10 c.m., alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per il cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia di cuore Rita Fanfoni.Un particolare ringraziamento al reparto di Emodialisi dell'Ospedale Maggiore per le amorevoli cure e grande disponibilità del personale infermieristico, OO.SS e medico.Niente fiori ma opere di bene.9 gennaio 2017La sorella Alice e famiglia partecipano al dolore di Anna e Paolo per la scomparsa dell'amato9 gennaio 2017