Pier Andrea Credali

Ci ha lasciatidi anni 60Con dolore lo annunciano: la moglie Giovanna, i figli Caterina, Filippo, la sorella Rosanna, il fratello Claudio, il cognato, le cognate ed i nipoti.I funerali avranno luogo domani, martedì, alle ore 10.00 nella chiesa di Felegara di Medesano, ove il caro Pier Andrea sarà fatto giungere dall'Ospedale Maggiore, indi al Tempio di Valera per la cremazione.Questa sera, lunedì, alle ore 20.30 sarà recitato un Santo Rosario nella chiesa di Felegara di Medesano.I familiari esprimono un sentito ringraziamento alla dottoressa Pucci e a tutto il personale medico e paramedico dei Reparti Day Hospital Oncologico e del reparto Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Parma per la loro professionalità.Un grazie di cuore lo esprimono altresì al medico curante dott. Ferdenzi per la sua disponibilità.Il presente serve di anticipato ringraziamento per tutti coloro che in ogni modo e forma parteciperanno al dolore dei familiari ed onoreranno la memoria del loro caro.09-1-2017I cugini Giuliana, Ave, Tina, Mariuccia, Vittorio, Wanda, Paola, Gina, Celestino, Albino, Adele con le rispettive famiglie partecipano con tanto affetto al dolore di Giovanna, Caterina e Filippo per la perdita del loro amatissimo9 gennaio 2017Andrea, Ivana e Beppe sono vicini a Caterina, Giovanna e Filippo per la perdita del caro9 gennaio 2017Anna e Dante Cantoni sono vicini a Giovanna, Caterina e Filippo per la prematura scomparsa del caro9 gennaio 2017