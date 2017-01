Walter Azzali

Improvvisamente è mancato ai suoi caridi anni 66Lo annunciano con immenso dolore la moglie Susanna, i figli Daniela e Nicola con Caterina: la sorella Angela con Giorgio, Valerio e Alessia; gli zii, i cugini e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi, partendo alel ore 14.45 dall'abitazione per la chiesa di Felegara, indi al Tempio Crematorio.il presente serve di partecipazione e ringraziamento.10 gennaio 2017Ï Famiglia Silvano Ferrarihai lasciato un vuoto incolmabile ma sei stato, sei e sarai l'angelo della nostra famiglia.Proteggici da lassù.Nico e Dani.10 gennaio 2017Viola è vicina allo zio Nicola, alla zia Caterina, a Susi e Dani per la perdita del loro caro e adorato10 gennaio 2017Gli zii Elvira, Romano, Angela, Lina, Maria, Ugo, Anna, i cugini Andrea, Gianmaria, Andrea, Giancarlo, Davide, Giuliano, Lella, Luigi si stringono in un forte abbraccio a Susanna, Nicola, Daniela per la perdita del caro10 gennaio 2017Ci uniamo con affetto al dolore di Susanna, Nicola, Daniela e Angela per la perdita del caro cuginoValerio, Mariella, Silvia e Elena.10 gennaio 2017Titolari e dipendenti della ditta AFTP Srl sono vicini a Nicola e famiglia per la perdita del caro10 gennaio 2017CiaoCon affetto.Maria Strini.10-1-2017Siamo vicini a Nicola, Caterina, Daniela e a tutta la famiglia per l'improvvisa perdita diStefano, Silvia, Gaia.10 gennaio 2017Giorgio, Michele, Ivana, Enrica, Marco partecipano al dolore di Nicola, Dani, Susi e Caterina per la scomparsa del caro10 gennaio 2017CiaoGli amici del Circolo S. Agnese.10 gennaio 2017Siamo vicini a Nicola, Caterina, Daniela e Susy per l'immatura scomparsa diGli amici Claudio, Katia, Alessia, Benito, Alessio, Anita, Baio, Giammo, Michela, Denny, Rayed, Mattia, Laura, Jari, Elena, Emanuela, Luca, Vanessa, Filippo, Paglia, Martina.10 gennaio 2017Chi perde un amico perde un grande tesoro.CiaoUn abbraccio a Susanna, Nicola, Daniela, Angela e a tutti i famigliari in questo momento di dolore.Pierangelo e Laila.10 gennaio 2017Luca, Antonella, Matteo, Stefania con Edo ed Elisa sono vicini alla carissima Dany, Susy, Nicola e Cate per la perdita del caro10 gennaio 2017Gina, Paola, Davide sono vicini alla cara Daniela e famiglia in questo dolorosissimo momento per la perdita del caro10 gennaio 2017Partecipiamo con profondo dolore al lutto della famiglia Azzali per la scomparsa del caroChiara Martiriggiano, Samantha Martini e Vittoria Scaraia.10 gennaio 2017