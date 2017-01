Ermes Ferrari

Ci ha lasciati per ritrovare la sua ElenaIng.Lo annunciano con grande dolore la figlia Antonella con Primo e Marco.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 19.30 presso la Chiesa della SS. Annunziata.I funerali avranno luogo mercoledì 11 gennaio partendo dalle ore 11.15 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Baganzola indi al cimitero locale.Un ringraziamento particolare al Dott. Mauro Massa, alla Dott.ssa Ermini a tutto il personale del Reparto di Geriatrica e a Olena che lo ha assistito amorevolmente.10 gennaio 2017Ï Maria, Alessandro FormentiniÏ Luigi e Luisa ZazziÏ Fam. Fulgoni-ValentiniLe nipoti Paola e Stefania e la cognata Creusa con famiglie partecipano al lutto dei familiari per la perdita dello zio10 gennaio 2017Giuseppe, Susanna, Tito, Valeria, Antonio sono vicini con grande affetto ad Antonella, Marco e Primo per la perdita di10 gennaio 2017Barbara, Simonetta e Roberta con Tina partecipano al dolore di Antonella per la scomparsa del caro10 gennaio 2017Ci stringiamo in un abbraccio ad Antonella, Primo e Marco per la scomparsa del caroche ricorderemo sempre con tanto affetto.Laura, Giuseppe, Francesco e Camilla.10 gennaio 2017Bruno e Maria Pattini con i figli Sandra e Massimiliano partecipano al dolore di Primo, Antonella, Marco per la scomparsa del papà10 gennaio 2017