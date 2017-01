Ida Minzoni

Nella Fede del Cristo Risorto è tornata alla Casa del PadreInsegnantedi anni 86Addolorati per il distacco lo annunciano i cugini Maria Teresa, Giuseppe, Lucia, Marco, Cristina, Corrado con Elisa, Carmen con Maurizio e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 11 gennaio partendo dall'Ospedale Maggiore alle ore 9.15 per la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Rosario in via Isola.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Una viva riconoscenza alle cara Maria Luisa e Mafalda per le amorevoli cure e un grazie speciale alle amiche di sempre.10 gennaio 2017Ï Carla e Pietro BonardiI condomini e l'amministratore del Condominio C di via Ravà, 20 partecipano al dolore dei famigliari per la scomparsa della carae la ricordano con affetto e stima.10 gennaio 2017Leni e Antonella ricordano con commozione e rimpianto l'amica10 gennaio 2017