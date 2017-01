Cosimo Falcone

Dopo una vita dedicata alla famiglia ed al lavoro, veniva strappato all'affetto dei suoi caridi anni 59Ne danno il triste annuncio il fratello Enzo, le sorelle Mariannina, Maria Rosaria, i cognati ed i nipoti, il caro amico Eugenio con la famiglia ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 11 c.m. alle ore 14.45 partendo dalla Sala del Commiato, in viale Villetta, 16 per la chiesa di S. Pellegrimo indi al cimitero della Villetta.Un particolare ringraziamento vada a tutto il personale del Reparto di Oncologia dell'Ospedale Maggiore per le cure prestate e per la disponibilità.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 nella chiesa di S. Pellegrino.10 gennaio 2017Ï Elena ed Elvira Tagliafierro e famigliaÏ Enza Fierro e figliCon immenso dispiacere siamo vicini ai famigliari per la perdita del caroIl cugino Massimo Francesco e famiglia.10 gennaio 2017Franco Fusoni con Cinzia e Michele si stringono a Rosaria, Enzo e familiari tutti in questo difficile momento per la perdita del carissimo amico10 gennaio 2017Franco Fusoni e tutti i collaboratori della Carrozzeria F.B. partecipano addolorati al lutto che ha colpito Rosaria, Enzo e familiari tutti per l'improvvisa scomparsa del carissimo amico10 gennaio 2017Tutti i componenti dello Studio Forte si stringono alla famiglia, in un grande abbraccio, per la perdita del loro caroe porgono le più sentite condoglianze.Rocco, Roberto, Emanuele.10 gennaio 2017Francesco e Stefano insieme a Simona, Rino, Loredana e Tazio si stringono con affetto a Beppe, Rosaria e Mirco e famigliari per la perdita del caro10 gennaio 2017Gli amici de La Nuova Lamp: Luigi, Giovanna, Monia, Viola si stringono all'immenso dolore di tutti i famigliari per la perdita del caro10 gennaio 2017Manuela, Corrado, Alberto, Margherita, Alma, Giulia, Anna Maria, Ugo sono vicini alla famiglia per la perdita del loro caro10 gennaio 2017La famiglia Bernini unitamente ai collaboratori di SKG Italia partecipa al lutto della famiglia per la perdita del caro10 gennaio 2017Le più sentite condoglianze ai famigliari per la perdita del caroPizzafiling.10 gennaio 2017