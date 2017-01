È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne dano il triste annuncio il figlio Ugo con Antonella, le care nipoti Giulia ed Ilaria e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 11 gennaio alle ore 14.30 nel Duomo di Colorno indi si proseguirà per il cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso il Duomo di Colorno.Un caro ringraziamento per le cure prestate vada ad Hanna e alDott. Umberto Sassi.10 gennaio 2017Ï Famiglia Luigi GiubelliniI cugini Silvana, Tito e Primo con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Ugo, Antonella e figlie per la perdita della cara10 gennaio 2017Roberto, Rita, Andrea partecipano commossi al dolore di Ugo per la perdita della cara mamma10 gennaio 2017