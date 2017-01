È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Ne danno il doloroso annuncio la figlia Mariuccia e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Fornovo mercoledì 11 gennaio alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato in via di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al Tempio della Cremazione.Una veglia di preghiera questa sera alle ore 20.00 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott Umberto Cavazzini e alla cara Maria per le premurose cure prestate.10 gennaio 2017