Giuseppe Rossetti

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 88Con grande dolore ne danno il triste annuncio i figli Giancarlo con Daniela, Roberto con Silvana, Giovanni con Ilaria e Lucia con Alberto unitamente alle rispettive famiglie, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 12 gennaio partendo alle ore 11,00 dalla Sala del Commiato di Ade Servizi in Viale della Villetta 31/A per la chiesa parrocchiale Sant'Evasio, proseguiranno per il cimitero di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un doveroso ringraziamento a Lara ed Alessandro che l'hanno accudito con affetto e dedizione ed al Dott. Franco Mazzera per le amorevoli cure prestate.11 gennaio 2017Ï Silvana Barili e famigliaÏ Anna Barili e famigliaÏ Famiglia GavazzoliÏ Famiglie Federico e Gian Luca GennariÏ Germana e mammaÏ Fam. Pezzani EvasioCiao nonnoti porteremo sempre nel cuore.I tuoi nipoti Erika, Giovanni, Michele, Alessia, Cristian, Elisa, Alessandro, Federico, Marcello, Nina, Gianmaria, Tommaso e Samuele.Salutaci la nonna Lina, un grosso bacio.11 gennaio 2017Ciaotutta la stima e la gratitudine per un grande uomo buono, generoso, leale, sempre pronto ad aiutare tutti e pieno di entusiasmo per la vita.Un bacio dalle tue nuore Daniela, Silvana, Ilaria e da tuo genero Alberto.11 gennaio 2017Nives, Ivano e Cristiano, nel ricordo del caro cuginocommossi, sono vicini ai familiari tutti in questo doloroso momento.11 gennaio 2017Lino e Roberta si uniscono al dolore dei familiari per la perdita del signor11 gennaio 2017I condomini e l'amministratore del condominio Primula sono vicini alla famiglia per la perdita del caro11 gennaio 2017