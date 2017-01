Maura Marcheselli

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 68Ne danno il triste annuncio il marito Mirko, la figlia Sabrina con Davide, le nipoti Melania e Lavinia, la sorella Maria e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 12 gennaio alle ore 10,15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Vicofertile proseguendo poi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 18.00 presso la stessa chiesa.Il presente serva da partecipazione e ringraziamento.11 gennaio 2017Ï Beppe e Andrea TerziÏ Davide FantiniI fratelli Boris e Amanzio Toffoloni con le rispettive famiglie partecipano al lutto di Mirko e Sabrina per l'improvvisa perdita della cara11 gennaio 2017Vincenzo, Franca, Arianna e Rosetta partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara11 gennaio 2017Ciaoora sei in pace.Claudio con Gianna, Roberto con Alessandra e i ragazzi.11 gennaio 2017Carloni Virginio, Cicci e Lidia sono vicini a Mirco e a Sabrina per la perdita della cara11 gennaio 2017Profondamente addolorati siamo vicini a Mirco e Sabrina per la scomparsa della cara amica di sempreGuido, Annamaria, Milvo, Gina, Pina, Gianni, Angelo, Cristina, Beppe, Luisa, Beppe, Silvana con le rispettive famiglie.11 gennaio 2017Ciao amica nostra, carissimariposa in Pace.Non esistono parole per colmare un dolore e vuoto così grande...ci stringiamo ai cuori di Mirko, Sabrina e familiari per l'improvvisa perdita e vi abbracciamo forte.Fausta, Francesco e Francesca.11 gennaio 2017Ï Anna, Paola e Paolo Rossetti e famiglie