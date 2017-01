Elvio Cocconcelli

È mancato all'affetto dei suoi cariDott.di anni 94Ex Segretario Generale della ProvinciaNe danno il triste annuncio la nipote Enrica con Giampaolo, Elena e Giorgia, Gaetano con Anna, Elisa con Simone, Giuliano con Liliana e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani giovedì 12 gennaio alle ore 14,00 presso la Cappella Interna di Villa Sant'Ilario in via Bodrio n.14, indi per il Cimitero di Traversetolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico della Casa di Cura Villa Sant'Ilario per le amorevoli cure prestate.11 gennaio 2017Ï Fam. Cocconcelli Dott. TranquilloÏ Fam. Cocconcelli NinoÏ Fam. Del Canale Carlo