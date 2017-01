Francesco Mambriani

Ha raggiunto in cielo l'amata figlia ManuelaLo annunciano la moglie Giovanna, i figli Stefano, Claudio e Pier Paolo, i nipoti Francesco, Martina, Marco e Francesca, il genero Sandro, le nuore Barbara e Natalia unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà in Trecasali oggi pomeriggio alle ore 14,30 partendo dall'abitazione dell'estinto in via XI Febbraio n.12 per la chiesa ed il cimitero locali.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento speciale alle assistenti domiciliari, all'assistente sociale Emanuela, alla dott.ssa Francesca Gianelli, al dottor Matteo Brighenti e Nicolette ed alle tante care persone che sono state vicine a lui ed alla famiglia.11 gennaio 2017Ï Roberto, Albertina, MaraArgentina, Giorgio, Tina sono vicini a Pierpaolo e famiglia per la scomparsa del papà11 gennaio 2017Matteo, Nicoletta e Federico abbracciano commossi Giovanna e figli nel ricordo del grande e indimenticabile11 gennaio 2017Pia, Lucia ed Anna profondamente commosse partecipano al dolore dell'amica Giovannina e famigliari per la perdita del caro11 gennaio 2017