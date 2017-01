Marzia Barbieri

Tra le braccia dei suoi cari si è spentaLo annunciano con dolore il marito Angelo, le figlie Francesca e Tatiana con Daniele, la sorella Anna Maria, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 12 gennaio alle ore 10.00 partendo dall'abitazione per la Chiesa Parrocchiale Beato Cardinal Ferrari, indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante dott.ssa Moundi e a tutto il reparto Oncologico dell'Ospedale di Reggio Emilia.11 gennaio 2017Ï Ugo Pietralunga e famigliaÏ Edda BalestrieriÏ Marina BalestrieriÏ Monica Saverio e Monica MauroCiaoElisabetta, Denis e Sofia.11 gennaio 2017I cugini Rita, Angela, Cicci, Giancarlo e rispettive famiglie sono vicini con tanto affetto ad Angelo, Tatiana, Francesca e alla sorella Anna Maria nel loro grande dolore per la perdita della carissima11 gennaio 2017Angelo e Mirella partecipano al dolore di Angelo, Tatiana con Daniele e Francesca per la perdita della cara11 gennaio 2017Le famiglie Battistini Maurizio ed Andrea sono vicini ad Angelo, Tatiana e Francesca per la grave perdita della cara11 gennaio 2017Giorgio, Marco e Marzia Bertolini profondamente addolorati sono vicini a Francesca, Tatiana e Angelo per la perdita di11 gennaio 2017La famiglia Siri Mordacci si stringono al dolore della famiglia per la scomparsa della cara11 gennaio 2017I condomini del Condominio Due Torri sono vicini alla famiglia Ferri per la perdita della adorata11 gennaio 2017Sorridente e coraggiosa.Ti ricorderemo per sempre così, felice tra noi.Ciaoci mancherai tantissimo.Mirella, Fausto, Rosanna, Giammy, Sabi, Mario, Lara, Luca, Enrico, Milena, Vane.11 gennaio 2017