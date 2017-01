Doris Grassi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 53Con profondo dolore l'annunciano la figlia Sara, la mamma Anna, le sorelle Sabrina, Barbara, la suocera Anna, Marzio e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno giovedì 12 c.m. alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Bergotto, con partenza alle ore 13,45 dalla Camera Mortuaria Casa della Salute di Langhirano.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa di Langhirano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.11 gennaio 2017Ï Mary, Paolo e MattiaÏ Elisabetta e Paolo MagnaniÏ Antonella e Mauro UgolottiIl Presidente, il Consiglio Direttivo, tutto il Corpo Volontari, i dipendenti dell'Assistenza Pubblica di Langhirano sono vicini ai familiari in questo triste momento per la perdita della caraVolontaria attiva dell'Associazione.11 gennaio 2017Edoardo e Marisa Valenti partecipano commossi al dolore dei famigliari per la prematura scomparsa della cara11 gennaio 2017Grazieper esserci sempre stata.Ciao amica mia.Marina e Alessia.11 gennaio 2017Le persone speciali non muoiono mai, semplicemente si allontanano.Siamo vicini a Sara e famiglia per la perdita della cara mammaMichele, Gabriella e Carlo, Celeste e Leonardo.11-1-2017un abbraccio forte.Gabri e Sabri.11 gennaio 2017