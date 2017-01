Rina Pelosi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 85Lo annunciano con dolore i figli Marina e Roberto, la nuora Marisa, il genero Fabrizio, i nipoti Erika, Simona e Davide, i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.00 partendo dalla Casa del Commiato di Via Zanardelli, 11 per la chiesa parrocchiale di San Benedetto, indi al cimitero di Mattaleto.Si ringrazia il medico curante Capriglia Sylvain, i medici e tutto il personale del Centro Dialisi di Via Pintor per le amorevoli cure prestate e i volontari dell'Assistenza Pubblica di Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.12 gennaio 2017Ï Lucia, Paola Vitali e famiglieÏ Lanfranco e Laura Viani e famigliaÏ Famiglia Moschini TizianaCiaoArianna, Dario e Alessio.12 gennaio 2017Le sorelle Nera, Lavinia, i fratelli Paolo e Franco con rispettive famiglie sono vicini a Marina e Roberto per la scomparsa della cara mamma12 gennaio 2017Pompeo, Raffaella, Gianni e Bruno e rispettive famiglie sono vicini a Marina e Roberto per la perdita della mamma12 gennaio 2017Il Presidente e Soci Circolo Castelli Mulazzano sono vicini a Roberto e famigliari per la perdita della cara mamma12 gennaio 2017Il Circolo Rapid partecipa al lutto del vice presidente per la scomparsa della mamma12 gennaio 2017Roberto Desolina, Claudio Paola, Giovanni Ivana, Domenico Marta, Remo, Marisa, Luigi Luciana, Antonio Mariella, Roberto Antonella e Giovanni Carla sono vicini a Roberto e familiari per la scomparsa della mamma12 gennaio 2017Chiara e famiglia si stringono affettuosamente a Francesco, Michele e familiari, per la scomparsa della cara12 gennaio 2017Gli amici Nando, Oreste, Eugenio, Marco e Angelo partecipano al lutto di Roberto per la perdita della madre12 gennaio 2017Un abbraccio a Roberto e Marina per la perdita della caraLuciano, Rina, Renata, Carla, Giancarlo, Renato.12 gennaio 2017Cinzia, Roberto, Beatrice e Alessandro partecipano commossi al dolore dei familiari nel dolce ricordo, pieno di affetto e gratitudine, della carissima12 gennaio 2017La ditta Happy Game Srl partecipa al lutto delle famiglie Candellari- Pelosi per la perdita della cara12-1-2017