Maria Ferrari

«Signore eccomi:questo il mio ultimo si».E' tornata alla casa del PadreNe danno il triste annuncio i figli Dimes, Angelo e l'amata Halina, la sorella Alda, la cognata Alice, nipoti e parenti tutti.Le esequie avranno luogo oggi alle ore 14.30 con partenza dal sala del commiato di Traversetolo per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore alle infermiere domiciliari per la premurosa assistenza prestata.12 gennaio 2017Ï Franca, Cristina, Loredana, SilvioÏ Roberta, Mirco BolaÏ Fam. Alfredo CarbognaniÏ Giorgio e Laura AschieriÏ Claudio e Ombretta ManferdiniÏ Associazione Mamiano InsiemeÏ Pietro e AlessandraÏ Luigi, Giovanna, Cesare Brignoli e famiglieÏ Famiglie Caterina, Roberto dall'OrtoÏ Giuliano e Matteo MarchesiL'Assistenza Pubblica «Croce Azzurra» partecipa con sentimenti di profondo cordoglio al dolore di Dimes e Angelo per la scomparsa della loro cara mammaporgendo sentite condoglianze.12 gennaio 2017Ciaonon dimenticheremo mai i bei momenti trascorsi insieme.Siamo vicini a Dimes e Angelo in questo triste momento.Brenno, Maria e famiglia.12 gennaio 2017Carla e Vittorio Salvarani si stringono agli amici Angelo e Dimes per la perdita della cara mamma12 gennaio 2017