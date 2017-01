Maria Teresa Dolo

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne danno il triste annuncio il marito, il figlio, la nuora, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, sabato 14 gennaio alle ore 11,00 nella chiesa parrocchiale di Sala Baganza; le ceneri della cara Maria Teresa saranno successivamente tumulate nel cimitero di Collecchio.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.13 gennaio 2017Ï Fam. TunneraÏ Adorni Gianna e famigliaÏ Adorni EnzoÏ Adorni Miriam e famigliaÏ Adorni Rosetta e famigliaLa cognata Maria, i nipoti Ivana, Lina, Luigi, Gianmario, Giancarlo ed Adriano con le rispettive famiglie sono vicini ad Artemio e Giuseppe per la perdita della cara13 gennaio 2017Caraun ricordo affettuoso dalla tua amica Vanna.13 gennaio 2017L'amministratore e le famiglie del condominio Nuovo Centro partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cara13 gennaio 2017Betti e Cristian sono vicini a Beppe e famiglia per la perdita della cara mamma13-1-2017