Aldina Begarani

Si è ricongiunta al figlio e al maritodi anni 87Ne danno il triste annuncio la nipote Daniela con Gianluca.I funerali avranno luogo sabato 14 gennaio partendo alle ore 11 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Santa Croce indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento alla signora Iduina, al personale della Casa di Riposo «Gulli» e della Medicina d'Urgenza dell'Ospedale Maggiore per le cure prestate.13 gennaio 2017Ï Fam. Rina BegaraniÏ Fam. Amelia BegaraniÏ Fam. Antonio BegaraniÏ Fam. Bruno BegaraniCi uniamo al lutto della cugina Daniela per la perdita della cara ziaErmes, Paolo, Gabriele, Maria, Cinzia ed Emanuele.13 gennaio 2017Giuliano e Enrica Aldrovandi, sono vicini a Daniela nel dolore per la perdita della nonna13 gennaio 2017Gli avvocati dello Studio Legale Bertora insieme alle collaboratrici e alle colleghe Cristina, Emanuela e Alice sono vicini a Daniela nel dolore per la perdita della signora13 gennaio 2017