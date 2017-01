È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Edda, il figlio Andrea con Eleonora e l'adorato nipote Noele.I funerali avranno luogo sabato 14 gennaio partendo alle ore 9.30 dall'Ospedale di Montecchio per la chiesa di Santa Maria del Rosario indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.13 gennaio 2017Ï Famiglia Chiari e figliÏ Romano, Delia, Michele, Roberto BriantiPesci Pierino e Anna Maria partecipano al lutto di Edda e Andrea per la scomparsa del caroe porgono sentite condoglianze.13-1-2017