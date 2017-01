Luigi Pellegrinelli

Ha raggiunto la cara Faustinadi anni 92Commendatore della Repubblica ItalianaNe danno il triste annuncio i nipoti James, Chiara con Mauro e la piccola Alessandra, i fratelli Berengario, Rosa e Gemma, i cugini, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, sabato 14 gennaio alle ore 9.30 partendo dall'abitazione in via Molinara, 3 per la chiesa parrocchiale di Gaiano, si proseguirà per la chiesa di Baselica per un ultimo saluto indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Gaiano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I familiari desiderano ringraziare la cara Elena per le amorevoli cure e la costante dedizione in tutti questi anni.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Peri, al Dotto Bacchini del Reparto di Oncologia per la professionalità e l'infinita umanità.13 gennaio 2017Ï Famiglia Celso Peracchi e figli