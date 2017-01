Cristina Magri

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annuncia il figlio Sauro e parenti tutti.Il funerale avrà luogo oggi 14 gennaio alle ore 14,30 circa presso la chiesa di San Polo di Torrile indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a tutto il personale dell'Ospedale Maggiore di Parma, alla Dott.ssa Daniela Boggiani, al medico curante Dott. Carlo Andrea Coperchini ed a tutto il meraviglioso personale ed i volontari dell'Hospice Piccole Figlie per le cure ed il sostegno prestati.Non fiori ma il vostro sostegno alle Piccole Figlie.14 gennaio 2017Ï Pasquale Leone GalimiÏ Rino BasiliÏ Silvia SaccaniÏ Giorgio, Nella, Chiara e MariellaPapà Piero insieme a tutti gli zii e cugini sono vicini a Sauro per la perdita della cara14 gennaio 2017Con profondo rammarico, gli amici di Intesa San Martino si uniscono al dolore del socio Sauro per la perdita della cara madre14 gennaio 2017I condomini e l'amministratore del Condominio Le Betulle si uniscono al dolore dei familiari per la perdita della cara14 gennaio 2017I colleghi e il CdA di Parma Gestione Entrate sono vicini a Sauro per la perdita della mammaEterno riposo donale o Signore.14 gennaio 2017