Giuseppe Zeraschi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il doloroso annuncio la moglie, i figli, i nipoti, la nuora, i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi stesso, alle ore 13.00, partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Bardi ove alle ore 14.30 si svolgerà il rito funebre, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.I familiari rivolgono un sentito ringraziamento al medico curante dott. Giuseppe Montagna.14 gennaio 2017Davighi Paolo e Alessandro partecipano al lutto dell'amico Eugenio per la scomparsa del papà14 gennaio 2017I dipendenti e collaboratori dello Studio Sicurezza Srl partecipano al dolore di Eugenio e Alessandro per la scomparsa del caro14 gennaio 2017Le famiglie Raciti, D'Aquila, Spagnolo, Bonsignore e Barbara Borreggine partecipano al dolore della famiglia Zeraschi per la scomparsa del caro14 gennaio 2017Luigi e Carla Roncoroni, Andrea e Barbara Vanini sono vicini a Eugenio, Alessandro e famiglia per la perdita del caro14 gennaio 2017Per la scomparsa del signoraffettuose condoglianze ai famigliari.Un abbraccio. Ciao Gipo. Riposa in pace.Paolo Moglia.14 gennaio 2017