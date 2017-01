Nitta Iattoni

Circondata dall'affetto dei suoi cari è mancatadi anni 97Ne danno il doloroso annuncio le figlie Maria e Anna, i generi, la sorella, gli adorati nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 11.00 partendo dall'abitazione per la parrocchiale di Antesica.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al dott. Carlo Artoni ed alla cara Maria.Non fiori ma offerte all'Assistenza Pubblica di Langhirano.Antesica, 14 gennaio 2017Ï Anna, Andrea CavalcaÏ Rina, Ferrante AldigeriÏ Fam. Boschi Bar BaffoÏ Mirella Ori e Remigio TarasconiÏ Luisa e famiglia VerduriÏ Maria, Valter e Michele RavazzoniÏ Fam. Magnani- FerrettiÏ Gina, Enza e famigliaÏ Giacomo, Ivana Ramazzotti e famigliaÏ Felice, Fausto, Paola e famigliaÏ Tiziano, Renza e famigliaÏ Claudio Garsi e fam.Ï Famiglia Bondani Angela, Sonia e RobertaÏ Eleide, Alberto e AnnalisaDante, Mario, Daniele, Cristina e rispettive famiglie, addolorati sono vicini a Maria ed Anna ricordando con affetto e riconoscenza la cara14 gennaio 2017Gli amici Attilio e Angelica, Gabriele e Carla, Ugo e Patrizia con le rispettive famiglie si stringono in un forte abbraccio ad Anna, Maria e familiari per la perdita della cara14 gennaio 2017Bruno, Iside, Luigi, Elena e figli con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Anna e Maria per la perdita della mamma14-1-2017Ad Anna, Maria e famiglia nel dolce ricordo della mammaCon affetto Elies, Giovanna, Angelo, Simone e Mara.14 gennaio 2017Luisa, Elda e figli si stringono in un forte abbraccio ad Anna e Maria per la perdita della cara mamma14 gennaio 2017Marialena Tanara e famiglia prendono parte al dolore di Maria e famiglia per la perdita della cara mamma14 gennaio 2017Ivana e Marino sono affettuosamente vicini ad Anna, Maria e alla loro famiglia per la perdita della cara mamma14 gennaio 2017Remigio Tarasconi insieme ai collaboratori della Sistemielettrici Srl si uniscono al dolore di Anna e Gualtiero per la perdita della cara14 gennaio 2017Luciana, Gabriele e famiglie partecipano al lutto di Mariolina, Anna e famiglie per la scompsarsa della cara mammaNetta14 genniao 2017Roberto e Pina sono affettuosamente vicini a Maria e Anna e alle loro famiglie per la perdita della cara mamma14 gennaio 2017