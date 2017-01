CROCE



È mancata all'affetto dei suoi cari Franca Cipelli in Savi (Pucci)



Ne danno il triste annuncio il marito Maurizio, i figli Nicoletta con Enrico e Gabriele con Elisa e gli amatissimi nipoti Tommaso, Eleonora, Simone, Federico e Andrea, il fratello, la sorella e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì, 16 c.m., alle ore 10.30 partendo dalla sala del commiato della ditta Bola di Felino per la chiesa di Carignano indi al crematorio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 in chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Casale di Felino, 14 gennaio 2017



Ï Roberto e Andreina Gabella



Ï Famiglie Amadasi



Ï Bruna Arvasi



Ï Luciana, Marcello, Mauro Corradi



Ï Borromei Renato e famiglia



Ï Brianti Rino e famiglia



Ï Fam. Licinio Gennari



Mimmo, Ivana, Francesca, Massimo, Luca, Monica, Matteo e Lorenzo piangono la scomparsa dell'adorata Pucci



e abbracciano forte Maurizio, Gabriele e Nicoletta. Parma, 14 gennaio 2017



Nessuno muore sulla terra affinchè vive nel cuore di chi resta.Ciao Pucci



tua sorella Simona con Claudio, le nipoti Mariateresa con Gigi, Chiara con Gabriele. Vigatto, 14 gennaio 2017



Matteo, Luigi, Pepi e Annamaria sono vicini a Nicoletta, Gabriele, Maurizio, Mimmo e Simona in questo triste momento per la perdita della cara Pucci Parma, 14 gennaio 2017



Isa con Matteo, Francesca, Lorenzo e Vittoria sono vicini a Maurizio, Nicoletta, Gabriele e famiglie per la perdita della cara Pucci Parma, 14 gennaio 2017



La famiglia Padovani Sergio, Michela e Giuseppina Belli, Ferruccio Padovani sono vicini ai famigliari per la perdita della cara Pucci Vigatto, 14 gennaio 2017



Zia Dede, Guido e Ilaria si stringono ai famigliari tutti per la perdita della cara Pucci Parma, 14 gennaio 2017



Partecipano al dolore di Maurizio, Nicoletta, Gabriele per la perdita della cara Franca



Famiglie Ettore, Enzo e Davide Zanichelli. Parma, 14 gennaio 2017



Ricordando il suo sorriso, Loredana, Flavio e Gabriele si stringono al dolore di Maurizio, Gabriele e Nicoletta per la perdita della cara Pucci Monticelli Terme, 14 gennaio 2017