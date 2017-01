Carlo Maria Rizzoli

È tornato alla casa del Padredi anni 64Ne danno il triste annuncio i figli Aldo con Eleonora, Michele con Francesca, le nipoti Gemma Thea, Angelica e Bianca Maria, i fratelli Vittorio e Luigi con le rispettive famiglie, Rossana ed i parenti tutti.Le esequie avranno luogo oggi 14 c.m. alle ore 14,15 nella chiesa del Corpus Domini.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.14 gennaio 2017Ï Nanda e figliÏ Elisabetta e Pierluigi ColluraCiaosarebbe bello poter racchiudere in poche righe quello che ci hai insegnato e lasciato...Sei stato speciale in tutto, per la vita e l'amore che nel nostro cammino hai saputo donarci senza riserve... Grazie.Ti amiano.I tuoi omoni...Aldo e Michele.14 gennaio 2017I cugini Alberto e Lella ricordano con commozione e affettoe unitamente ad Oreste, Sara e Giovanni, Shara e Nicola si stringono in un abbraccio ai figli, ai fratelli e alla famiglia tutta.14 gennaio 2017Vittoria e Loic, Giovanni e Federica affranti prendono parte al lutto per la morte dello14 gennaio 2017Le zie Mazza e parenti tutti sono vicini a Rossana, Aldo, Michele e famiglie per la perdita del caro14 gennaio 2017Antonietta e Alda con le rispettive famiglie sono affettuosamente vicine a Aldo e Michele, Vittorio e Luigi per la scomparsa del caro14 gennaio 2017Roberto, Giorgio e Daniela Del Grano sono vicini ad Aldo e Michele per la perdita del caro14 gennaio 2017Carlo, Rita e Matteo sono vicini ad Aldo e famiglia per la perdita del caro14 gennaio 2017Franco Pioli con i figli partecipa con affetto al dolore di Vittorio, Luigi e familiari per la scomparsa del caro14 gennaio 2017I colleghi tutti della Rizzoli Emanuelli Spa addolorati per la perdita dell'adoratosono vicini ad Aldo e Michele.14 gennaio 2017Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione della Rizzoli Emanuelli Spa partecipano commossi al dolore di Aldo, Michele e famigliari per la dolorosa perdita del carissimoda sempre operoso e fedele collaboratore.14 gennaio 2017Antonio, Giuseppe, Franca, Clelia ed Emilio unitamente alle loro famiglie sono affettuosamente vicini ad Aldo, Michele e famigliari per l'improvvisa scomparsa dl caro14 gennaio 2017