Ismilde Riccò

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio il figlio Corrado con Claudia e gli adorati nipoti Simone e Christian e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì, 16 gennaio, alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato- ditta Barili in Langhirano Via Renzo Pezzani n. 27.Il corteo si formerà in Via Roma per la parrocchiale di Reno.Il S. Rosario sarà recitato domenica sera alle ore 18.30 nella chiesa di S. Andrea in Via Berzioli Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Maurizio Consigli e al prof. Alessandro De Troia dell'Ospedale Maggiore.14 gennaio 2017Ï Giacomo Manini e famiglieÏ Nina e Marco FracassiÏ Fam. Luciano, Walter Comelli, NellaCiao, piccola, grandegrazie per esserci stata.Alda, Lucia, Stefania e famiglie.14 gennaio 2017Grazieper tutto il bene che ci hai voluto.Franca, Katia, Marco, Giovanna.14 gennaio 2017