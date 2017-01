Angelo Ferri

Improvvisamente è mancatodi anni 63Lo annunciano con profondo dolore la moglie Marta, il fratello Remo con Carla, la sorella Anna con Roberto, gli amatissimi nipoti e parenti tutti.Il Santo Rosario sarà recitato domenica 15 alle ore 20.30 nella chiesa di Corcagnano.Con successivo annuncio sarà comunicata la data del funerale.15 gennaio 2017Ï Zanlari Pier Luigi e famigliaÏ Studio Dentistico Dr. Urbano Daniele Pio e StaffÏ Fam. PonziÏ Fam. Priori Vincenzo e MarinaÏ Fam. Priori Matteo e ElisabettaÏ Giuffredi Renato e famigliaÏ Carattini Rina, Reverberi Carlo e fam.Ï Fam. Gianfranco DelbonoÏ Fam. Gianni AdorniÏ Claudia, Anna BeatrizottiÏ Fam. Flavio CarpiÏ Vanda, Paolo, Paola Carattini e famiglieÏ Fam. Gianluca e Antonella CarpiÏ Paola e Flavio GherardiÏ Mario e Mariateresa BertoliÏ Paolo e Roselena CeresiniÏ Paolo BisiÏ Enzo, Vanda Rivieri e figliÏ Del Fante Valter e figliÏ Famiglia CarboniÏ Fam. Padovani ClaudioÏ Fam. Giuseppina e Michela PadovaniÏ Fam. Aschieri Albino e LucaÏ Colla Pier Luigi e famigliaÏ Rodolfo, Luigi e Giorgio VignoliÏ Pacchiani Giuseppe, Carlotta, RitaÏ Fosca e Giuseppe VitaliÏ Fam. Bruno e Mimma PessinaCiaoci mancherai tanto, i tuoi nipoti Alessandra con Alberto, Simone, Alessio, Michela con Thomas e Nicolas, Matteo con Claudia e Davide.15 gennaio 2017Ciaotuo cognato ed amico Gianni.15 gennaio 2017Sappiate che la morte non ci porta mai completamente via la persona amata.Rimane infatti la sua opera che ci incita ad andare avanti, con forza e coraggio.Donatella e Antonio.15 gennaio 2017I cugini Severino, Guido, Ave, Gianni, Marta, Francesco e Bruno con le rispettive famiglie sono vicini a Remo e Anna e partecipano all'immenso dolore per la scomparsa del caro15 gennaio 2017Costernati ed increduli per la improvvisa perdita del caro amicoErmanno, Marzia, Iole, Giulia e Stefano Chiari partecipano addolorati al lutto di Remo ed Anna.15 gennaio 2017Titolari e dipendenti della ditta Bardiani Arredamenti sono vicini alla famiglia Ferri per la perdita del caro15 gennaio 2017Titolari e maestranze della ditta Edilizia 2000 s.r.l. partecipano commossi al lutto di Remo, Anna e rispettive famiglie per la prematura scomparsa del caro15 gennaio 2017Silvia e Carlo Cervi insieme a Chiara partecipano con dolore alla perdita del caro15 gennaio 2017Mirko, Jessica, Alice, Diego sono vicini a Donatella, Antonio e famigliari per la perdita del caro15 gennaio 2017Il Caseificio San Pietro, i soci e il casaro sono vicini alla famiglia per la perdita del caro15 gennaio 2017I fratelli Venturini e rispettive famiglie partecipano all'immenso dolore dei famigliari per l'improvvisa perdita del caro amico15 gennaio 2017Carpi Gianfranco, Fabrizio e famiglia increduli per l'improvviso lutto, porgono sincere condoglianze a tutti i famigliari per la perdita del caro15 gennaio 2017Ci stringiamo al fratello Remo e ai famigliari per la scomparsa del caroStefano Marchi e famiglia.15 gennaio 2017Le famiglie Zambrelli Valerio, Stefano e Simona sono vicini ai famigliari per la perdita del caro15 gennaio 2017Sono vicina a Donatella e Antonio per la perdita del caroAlessandra.15 gennaio 2017c'è un posto irraggiungibile del cuore dove ognuno di noi conserva per sempre le persone cara e tu con il tuo sorriso sarai sempre nei nostri cuori.Giulia e Raffaele.15 gennaio 2017Luciana, Aldo, Emanuela, Valerio, Martina, Barbara, Luciano, Giuliano, Cristian e Luca ricordano con tanto affetto15 gennaio 2017In questo triste momento siamo vicini ad Anna, Remo e rispettive famiglie per la perdita del fratelloPiero e Emma, Giorgio e Claudia, Emilio e Maria, Teresa, Carmen, Marisa, Aldina, Mariella e Franca.15-1-2017Gli amici Stefania, Mauro, Ida, Bruno, Piera e Giorgio si uniscono al dolore di Donatella e Antonio e famigliari per la perdita improvvisa del caro15 gennaio 2017Bice e Paola partecipano al dolore di Marta per la perdita improvvisa di15 gennaio 2017Profondamente colpiti e addolorati per l'improvvisa scomparsa disiamo vicini ai famigliari e parenti tutti.<+T>Antonio e Salvatore Rotondo.15 gennaio 2017<+T>Adolfo, Mirella, Paolo, Barbara sono vicini a Remo e famiglia per l'improvvisa perdita del fratelloe porgono le più sentite condoglianze.15 gennaio 2017<+T>Renata Rivieri, Renato Rivieri con Concetta, Giuliana Zini con Paolo sono vicini a Donatella, Anna, Remo e famiglie per l'immatura scomparsa del caro15 gennaio 2017<+T>Alberto, Francesca e Carla Ferrari partecipano commossi al dolore di Remo e famigliari per la scomparsa del caro fratello15 gennaio 2017<+T>Gli amici Filippo, Alberto, Marco, Maurizio, Sandro si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita del caro<+T1>Angelo<+T2>Corcagnano, <+DL>15 gennaio 2017<+T>Partecipo al dolore di Remo, Matteo e famigliari nel ricordo di<+T1>Angeloamico e collaboratore indimenticabile.<+T>Nando Ghiretti e famiglia.<+T2>Corcagnano, <+DL>15 gennaio 2017<+T>In questo momento di dolore siamo vicini a Donatella e Antonio per la perdita del caro<+T1>Angelo<+T>Gilda e famiglia.<+T2>S.Michele Tiorre, <+DL>15-1-2017<+T>Fontana Paolo e Cristian unitamente alle famiglie si stringono ai fratelli Anna e Remo per l'improvvisa scomparsa di<+T1>Angelo<+T2>Parma, <+DL>15 gennaio 2017<+T>Stefano e Franca sono vicini a Remo e famiglia per l'improvvisa scomparsa di<+T1>Angelo<+T2>Felino, <+DL>15 gennaio 2017<+T>Luigi, Simona, Giovanna, Luca, Andrea, Greta, Marilena e Karim sono vicini a Donatella, Antonio e famigliari per la perdita del caro<+T1>Angelo<+T2>Parma, <+DL>15 gennaio 2017<+T>Salvatore e Benedetta sono vicini a Donatella, Antonio e famigliari per la perdita del caro<+T1>Angelo<+T2>Felino, <+DL>15 gennaio 2017<+T>Ciao<+T1>Angelo<+T>Gli amici del Circolo Arci Corcagnano.<+T2>Corcagnano, <+DL>15 gennaio 2017<+T>Giorgio Moreni, Franco e Ughetta Gallingani, partecipano commossi al lutto dell'amico Remo e famiglia, per la l'improvvisa scomparsa del fratello<+T1>Angeloe si uniscono a loro in questo momento di dolore.<+T2>Coltaro, <+DL>15 gennaio 2017<+T>Mancherà il tuo spirito e l'immancabile sorriso.<+T>Ciao<+T1>Angelo<+T>Con affetto Silvia.<+T2>Parma, <+DL>15 gennaio 2017