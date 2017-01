Ivonne Corradi

È mancata ai suoi caridi anni 95Ne danno il doloroso annuncio i figli Alessandro con Giovanna e Angelo con Sandra, i nipoti Paolo e Thomas con Valentina e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Fornovo lunedì 16 gennaio alle ore 14,30 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Alberto Ferdenzi, al Prof. Ferri e a tutto il personale del reparto di Otorinolaringoiatria; al Prof. Volpi, al Dott. Vignali e al personale della 1^ Clinica Medica.15 gennaio 2017Ï Fam. Cavatorta CesareÏ Tomas e Alice MarchianiÏ Vittorio, Pia e famigliaÏ Fam. Giorgio MicheloniÏ Enzo, Renata e CristianoÏ Isa e PeppinoÏ Famiglia Emanuele PettenatiÏ Valentino e SilviaÏ Giuliana e Daniele GiuffrediÏ Riccardo, Michela e RinaÏ Stella, Doriana, Deanna PaciniÏ Albina e BrunoÏ Giuseppe Guareschi e figliÏ Liliana e Carlo ColiÏ Claudio ReverberiÏ Pietro Lusardi SenatoreÏ Pietro CortelliniCari Angelo e Thomas, a voi e alle vostre famiglie le nostre affettuose condoglianze per la scomparsa della vostra amataCelide, Emanuela, Giorgia e Luca.15 gennaio 2017Nella, Nadia, Giuseppe, Daniele Valentini e famiglie porgono sentite condoglianze ai familiari per la perdita della loro cara15 gennaio 2017Grandeti vogliamo bene.Claudia, Adriano, Bona e Pippi.15 gennaio 2017Rosanna e fam. Savi si stringono al Rag. Angelo Gardelli e familiari per la perdita della carissima mamma signora15 gennaio 2017Gianni, Luisa, Fabio, Daniela con Alessia e Sara, Franco, Laura con Sbarina e Stefano partecipano al lutto delle famiglie Alessandro e Angelo per la perdita della cara15 gennaio 2017Ciaoricordando i bei momenti passati insieme, un ultimo abbraccio.Lisetta.15 gennaio 2017Ricordando con affetto la carasiamo vicini ad Angelo, Sandro e familiari.Brunella, Paolo e figli.15 gennaio 2017Camillo, Mariangela, Cristina e Michela sono vicini ad Alessandro, Angelo, Thomas e famiglie per la perdita della cara15 gennaio 2017Ciaosei stata una persona speciale.Chicca e Fulvio.15 gennaio 2017Alberto, Anna, Elena ed Enrico partecipano commossi al dolore di Angelo, Thomas e famigliari per la perdita della cara15 gennaio 2017Angelo, Claudia, Mauro, Angela, Anselmo, Fabrizio, Tina, Mirco, Daniela, Chicco, Cristine e Francesca sono vicini agli amici Angelo, Thomas e famigliari in questo momento di grande dolore per la perdita della cara15 gennaio 2017Cristina, Paola, Cinzia, Lorenza, e Giovanni porgono ad Angelo e Thomas le più vive condoglianze per la scomparsa della signora15 gennaio 2017Le nostre più vive condoglianze ad Angelo e familiari per la scomparsa della caraDoriano e Carla.15 gennaio 2017Rita e Maurizio sono vicini ad Alessandro e famiglia per la scomparsa della mamma15 gennaio 2017Nel ricordo della cara mammapartecipiamo commossi al lutto dell'amico Angelo.Tiziana, Lucia e Angelo, Katia e Umberto, Annibale, Mery e Antonio.15 gennaio 2017Le famiglie del condominio Habitat partecipano al dolore del Dott. Alessandro per la perdita della cara mamma15 gennaio 2017