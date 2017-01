Remo Garbi

«Non piangete, io continueròad amarvi al di là della vita.L'amore è l'anima e l'animanon muore.»È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 60Con profondo dolore e tanta dolcezza lo annunciano la moglie Maura, la figlia Elena, la sorella Cinzia, i cognati Massimo e Luciano, l'adorato nipote Francesco unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà domani lunedì 16 gennaio alle ore 15,00 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di San Pellegrino ove alle ore 15,15 sarà celebrata la Santa Messa indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa questa sera alle ore 20,30.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada al medico curante dottor Mauro Canali, ai medici ed a tutto il personale paramedico del Day Hospital e degenza Oncologica per le cure profuse.Sincera riconoscenza per la professionalità ed umanità dimostrate al Dottor Tiseo ed alla Dott.ssa Bordi.15 gennaio 2017Ï Andrea, Gabriella Medici e fam. ManferdelliÏ Fam. Carlo GalliCiaosei nella luce di Dio assieme agli angeli che con te suoneranno la tua musica.Tristezza va, una canzone il suo posto prenderà.Tua Elena.15 gennaio 2017«Se muoio sopravvivimi con tantaforza pura.Non voglio che vacillino il tuo risoné i tuoi passi.Non voglio che muoia la mia ereditàdi gioia.»(P. Neruda)La sorella Cinzia, il cognato Luciano ed il nipote Francesco, affranti si stringono a Maura ed Elena per la scomparsa del caro15 gennaio 2017I cognati massimo e Paola si stringono in un forte abbraccio a Maura ed Elena per la per perdita del loro amato15 gennaio 2017Luisa si stringe a Elena e Maura nel dolore per la perdita del caro15 gennaio 2017Gli zii Carla e Gabriele con Gigi, Cristina, Sandro e Gabriele sono vicini con un grosso abbraccio a Elena, Mauro e Massimo per la perdita del caro15 gennaio 2017Il Consiglio di Amministrazione della Proda S.p.A, e le maestranze sono vicini in questo doloroso momento alla sig.ra Maura Zappettini e alla collaboratrice Elena e familiari per la scomparsa del loro caro signor15 gennaio 2017Il grave lutto ci trova sensibilmente vicini alla vostra famiglia.Lucilla e Maria Grazia.15 gennaio 2017Ci stringiamo forte alla famiglia nel dolore per la perdita del loro caroElena, Ilaria, Paolo e Lorella.15 gennaio 2017Gianni e Luciana sono vicini a Maura e Elena nel loro grande dolore per la scomparsa di15 gennaio 2017Aurora e Franca Giorgi con le loro famiglie, si stringono con affetto a Maura ed Elena e ai loro familiari, nel dolore che si rinnova, per la scomparsa del loro caro15 gennaio 2017