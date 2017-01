È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Valeria, la figlia Sara con Marco, il fratello Roberto, la sorella Alba e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani 16 gennaio partendo alle ore 9.30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale Santa Maria del Rosario di via Isola, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.15 gennaio 2017Ï Renzo Noberini e famigliaÏ Fam. Trombi Pierluigi