Adriana Corradi

«Ho combattuto la buona battaglia,ho terminato la mia corsa,ho conservato la fede»(2Tm-4,6-8)È tornata alla Casa del Padre l'anima buona diLo annunciano cristianamente il figlio Luciano con Maria Stefania, i nipoti Claudio con Cristina e Mattia, Emiliano con Simona, Paolo con Annarita ed Alessio, Stefania, Pierina e Betta Mezzadri e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 17 gennaio alle ore 11.15 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di Pizzolese indi al cimitero di Ugozzolo.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 16 gennaio alle ore 20.30 presso la chiesa di Pizzolese.15 gennaio 2017Stefania è vicina nel dolore a Luciano per la perdita della cara mamma15 gennaio 2017Elda con Gabriella e Giorgio sono vicini a Luciano per la perdita dell'amata mamma15 gennaio 2017