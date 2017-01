Alvise Folli

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il figlio Stefano, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 17 gennaio alle ore 09.45 partendo dalla sala del Commiato San Mauro Abate - Via Suor Maria, 3 per la Chiesa del Cimitero di Colorno.Il S.Rosario sarà recitato domani, lunedì 16 gennaio alle ore 20.30 presso il Duomo di Colorno.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 gennaio 2017Ï Mauro BisaschiÏ Roberto PizzarottiÏ Antonio MenozziÏ Luca BertoliIl presidente, il vicepresidente, l'amministratore delegato, i consiglieri ed i sindaci del gruppo «Gazzetta di Parma» partecipano al grave lutto di Stefano Folli per la scomparsa del padre15 gennaio 2017Il direttore generale, i dipendenti e i collaboratori di Publiedi Srl partecipano al grave lutto di Stefano Folli per la scomparsa del padre15 gennaio 2017Il direttore, i giornalisti, i tecnici e il personale tutto di Radio Tv Parma partecipano al lutto di Stefano Folli per la scomparsa del padre15 gennaio 2017Le Rsu della «Gazzetta di Parma» partecipano al lutto di Stefano Folli per la scomparsa del padre15 gennaio 2017I tipografi, gli impiegati e i dipendenti tutti della «Gazzetta di Parma» partecipano con profondo cordoglio al grave lutto del collega Stefano Folli per la scomparsa del padre15 gennaio 2017Il direttore, il capo redattore, i giornalisti, i collaboratori e i corrispondenti tutti della «Gazzetta di Parma» partecipano con profondo cordoglio al grave lutto di Stefano Folli per la scomparsa del padre15 gennaio 2017