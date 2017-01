Adalberto Terzi

Circondato dall'affetto dei suoi cari è serenamente mancatoGeometraLo annunciano la moglie Franca, i figli Giuseppe con Roberta, Francesco ed Alessandro, Cecilia con Davide, Sara, Tommaso e Rebecca; le sorelle Maria Adelaide e Francesca.I funerali avranno luogo martedì 17 gennaio alle ore 14 partendo dalla Sala del Commiato C.O.F. in via P.F. Carrega 12/A per la chiesa parrocchiale di Collecchio.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore19,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano la cara Tatiana per le amorevoli cure prestate e tutto il personale della Casa degli Anziani di Collecchio per la professionalità dimostrata.15 gennaio 2017Ï Eronne ZanichelliÏ Fam. Prada RenzoMichele e Luigi con Ilaria, profondamente commossi, sono vicini a zia Franca, Giuseppe, Cecilia e le rispettive famiglie per la perdita del carissimo zio15 gennaio 2017Mafalda, Nicoletta e Sabrina si stringono a Cecilia e famiglia per la perdita del caro papà15 gennaio 2017Angela, Federica, Ilaria con Giorgio sono vicini a Franca, Giuseppe e Cecilia per la perdita del caro15 gennaio 2017Gli amici Gianna, Leonardo, Marisa, Giorgio, Alba Todeschini, Sandra e Mimmo partecipano al dolore di Franca, Cecilia e Giuseppe per la perdita del caro15 gennaio 2017Ciaograzie per gli insegnamenti che ci hai dato.Riposa serenamente.Con tanto affetto Francesca e Alessandra.15 gennaio 2017Graziana, Andrea e Giancarlo si stringono a Cecilia e famiglia per la perdita del caro15 gennaio 2017Patrizia e Giorgio si uniscono al dolore di Giuseppe, Franca e Cecilia per la perdita del caro15 gennaio 2017Ï Andrea, Claudia e Silvia Daffadà