Giovanni Bertani

Ci hai lasciato troppo prestodi anni 74Addolorati lo annunciano la moglie Olga, la figlia Francesca con Giuseppe, l'adorato Luca, la sorella Bruna e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 16 gennaio alle ore 14 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa parrocchiale indi al cimitero di Bannone.Il S.Rosario sarà recitato in chiesa questa sera alle ore 18,45.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.15 gennaio 2017Ï Enore, Francesca Gherri e famigliaÏ Gabriella e Giuseppe Bonilauricontinuerò a farti le pernacchie e so che ti arriveranno anche lassù.Il tuo Luca.15 gennaio 2017il mio bene per te non finirà qui.Francesca.15 gennaio 2017Il Laboratorio dell'Oratorio Don Bosco si stringe ad Olga e Francesca in un abbraccio fraterno per la perdita del caro15 gennaio 2017Le famiglie di Via Montesanto addolorate sono vicine a Olga, Francesca e famiglia per la perdita del caro15 gennaio 2017Teresa, Olindo, Marta e Davide Tiberini ricordano con affetto e riconoscenza il caro15 gennaio 2017Titolari e colleghi di MTC sono vicini a Francesca e famiglia in questo doloroso momento per la perdita del caro papà15 gennaio 2017Bruno, Gianni e Rosetta, Donatella, Simone e Francesca abbracciano Olga e Francesca per la perdita del caro15 gennaio 2017