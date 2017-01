Valter Piccinini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio i figli Claudio, Anna con Sergio, i nipoti Guido, Massimiliano con Asia e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, martedì 17 gennaio, alle ore 14.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Leonardo, indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Un particolare ringraziamento a tutto il personale del reparto Geriatria del padigione Babieri per le cure prestate.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.16 gennaio 2017Ï Maria Grazia Franbati e figliÏ Famiglia Migliazzi Gianfranco e Gianluca