Franco Vermi

È salito alla casa del PadreCon amore lo annunciano la moglie Annegret, i figli Adriano, Stefano con Patrizia e l'adorato nipote Amedeo Maria, la sorella, il fratello, i cognati, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani, martedì 17 gennaio, alle ore 9.30 partendo dalla Casa del Commiato «Sant'Ilario» Via Zanardelli, 11 Parma per la chiesa del Buon Pastore (Largo Coen, 7 Parma).Il Santo Rosario sarà recitato questa sera, lunedì 16 gennaio, alle ore 19.00 nella stessa chiesa.Non fiori ma eventuali offerte all'Hospital Piccole Figlie e all'Assitenza Pubblica di Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.16 gennaio 2017Ï Guido e BrunaÏ I ragazzi di CasaPoundÏ Fam. Luigi ZileriÏ Circolo Il ColleI soci del Circolo Fotografico Il Grandangolo sono vicini alla famiglia in questo triste momento per la perdita del caro amico16 gennaio 2017CiaoMaria, Giovanna, Cinzia, Rino, Giannina, Margot, Marco, Matteo, Marco, Manu, Mary e Aurica.16 gennaio 2017