Antonio Quattrocchi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 79Ne danno il triste annuncio la moglie Luciana, i figli Massimo con Donatella, Annamaria con Matteo, i nipoti Simone con Giorgia, Nicola con Eleonora, Pietro, Giulia e l'adorata Sofia.I funerali avranno luogo domani mercoledì 18 gennaio partendo alle ore 9,15 dalla Sala del Commiato Ade in viale della Villetta 31/A per la chiesa di San Paolo Apostolo in Via Grenoble, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale dell'Ospedale Piccole Figlie per le cure prestate.17 gennaio 2017Ï Tiziano Aimi, Anna Maria e NicolaÏ Famiglia Fattoria CottiÏ Famiglia Ponzi Mario e figlieÏ Fam. Demurtas-ZileriÏ Pizzeria ParigiLa sorella Anna, i fratelli Piero e Giulio con Tina insieme a Giuseppe e Claudia, Maurizio, Betty e Nicolò piangono la perdita diSi associano Maria e Franco Dagnesi, Brigida e Vincenzo, Pina e Franco Terramagra, Liliana e Pippo Pantano insieme ai cugini di Petralia.15 gennaio 2017Roberto, Rossella, Andrea, Betty, Pierfrancesco e Maria Zanetti sono affettuosamente vicini a Luciana, Beppe, Anna Maria e famigliari per la dolorosa perdita del carissimo17 gennaio 2017Ottavia, Carlo e Giovanna, con Cesare e Giacomo partecipano con sincero affetto al dolore di Beppe e di tutta la famiglia per la scomparsa del caro, indimenticabile17 gennaio 2017Sentite condoglianze ai famigliari per la perdita diFamiglia Donati.17 gennaio 2017Antonio e Giovanni Maselli con le loro famiglie partecipano al grande dolore di Beppe e famiglia per la scomparsa dell'amatissimo papà17 gennaio 2017Gli amici del Play Club sono vicini all'amico Beppe e alla sua famiglia per la perdita del carissimo papà17 gennaio 2017Paolo, Carla e Alessandro Davighi con le rispettive famiglie partecipano al lutto di Beppe e famiglia per la perdita del caro papà17 gennaio 2017Stephane ed Elisabetta porgono vivissime condoglianze a Beppe e famiglia per la scomparsa del padreÏ Anna Maria Brizzolara RossiniEleonora piange con Nicola la scomparsa del suo carissimo nonnoe partecipa, commossa, al cordoglio di tutta la sua famiglia.17 gennaio 2017La tua allegria ci accompagnerà sempre.CiaoTutto lo staff de «I Tri Siochètt».17 gennaio 2017Ciaoti ricorderemo sempre come una persona speciale che ha saputo starci vicino in ogni situazione aiutandoci a crescere sempre col sorriso.Ci stringiamo in un abbaccio alla Lucy e ai tuoi familiari.Angela, Marianna, Margherita, Jamile.17 gennaio 2017Ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita digrande maestro di vita.Simona, Antonio, Francesca e Giulia.17-1-2017