Valentina Gandini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 90Ne danno il triste annuncio i figli Claudio con Carmen, Maurizio con Silvana, Gian Luca con Sandra, i nipoti Chiara con Roberto e Nives, Matteo con Sara, Daniele con Giorgia, Nathalie con Matteo e Fabrizio.I funerali avranno luogo domani mercoledì 18 gennaio alle ore 14,30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa SS.Stimmate di Nostro Signore, indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.17 gennaio 2017Ï Fam. Merighi GerbellaÏ Fam. Renato GandiniÏ Massimiliano, Patrizia e VanessaÏ Boselli LuisaÏ Fam. Scorza SilvioCiao Nonnai tuoi adorati pronipoti Riccardo, Beatrice, Caterina e Samuele.17 gennaio 2017La famiglia Mora Romano con i figli Milena, Paola, Alessandro sono vicini con affetto ai figli Claudio, Maurizio e Gianluca per la perdita della cara mamma17 gennaio 2017Lidia, Costante con Stefano e famiglia si stringono a Claudio, Gianluca e Maurizio nel dolore per la perdita della carissima17 gennaio 2017Rossana, Chiara e Massimo insieme agli amici e colleghi della Zincopar sono vicini a Claudio, Maurizio e Luca per la perdita della cara mamma17 gennaio 2017