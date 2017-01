Luigi Araldi

Ci ha lasciatodi anni 90Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, le figlie Paola e Lucilla con Mauro, le sorelle Rosa e Teresa, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.Il funerale si svolgerà oggi martedì 17 gennaio alle ore 15.00 partendo dal Centro Cure Progressive di Langhirano per la chiesa parrocchiale di Langhirano indi, la salma sarà tumulata nel cimitero di Mattaleto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. Carlo Artoni,a tutto il personale medico e paramedico del Centro Cure Progressive di Langhirano e alla signora Oxana.17 gennaio 2017Ï Famiglia Ugo, Dirce, Roberto AmbanelliÏ Anna, Rita, Roberta Gonizzi e famiglieÏ Maria, Vania, LoredanaÏ Tina e Sergio BaldiÏ Stefano e Tiziana BaldiÏ Roberto e Irene BaldiLina, Sauro Araldi porgono sentite condoglianze ai famigliari per la perdita del caro17 gennaio 2017Gianni con Rossella, Daniele con Vivian partecipano con affetto al dolore di zia Maria, Lucilla e Paola per la perdita del caro zio17 gennaio 2017