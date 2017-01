Maria Rubertelli

«Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,anche se muore, vivrà;chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno»È mancatadi anni 93Lo annunciano con dolore la figlia Gianna, il genero Lino, il figlio Sergio con Linda e le nipoti Silvia e Laura.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14,00 partendo dalla Casa Protetta di Langhirano per la chiesa di Palanzano.Un grazie di cuore a Mariella.17 gennaio 2017Ï Fam. Giuliano BeriniÏ Fam. Alessandro BoraschiÏ Fam. Renato BoraschiÏ Sonia, Linda e Andrea BoraschiÏ Massimo, Luisa, Stefano, Enricati sei serenamente addormentata nel Signore.Nel ricongiungerti con il papà potrete percorrere quel pezzo di vita assieme che vi venne tolto troppo presto.Gianna e Sergio.17 gennaio 2017nella tua vita terrena hai viaggiato instancabilmente per cieli e per mari.Adesso riposa in questo tuo nuovo, lungo ed ultimo viaggio.Silvia e Laura.17 gennaio 2017Luisa Gibertini ricorda con affetto le lunghe chiacchierate con la carae si unisce al dolore di Gianna e Sergio per la perdita della cara mamma.17 gennaio 2017