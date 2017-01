Danilo Sidoli

«Non si perdono mai coloro che amiamo, perchèpossiamo amarli in Colui che non si può perdere.»(S.Agostino)Circondato dall'affetto di tutti i suoi cari, è mancatoProfondamente addolorati lo annunciano la moglie Mariangela, il figlio Loris con Maria Rita e l'adorata nipotina Carlotta, i fratelli Roberto e Nando, la sorella Gianna, le cognate, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 19 c.m. alle ore 9,30 nella chiesa parrocchiale di Soragna.Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 18 c.m. alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Agostino Donetti e a tutto il personale del Reparto «Cure Palliative» dell'Ospedale di Vaio per le premurose cure prestate.17 gennaio 2017Le famiglie Catarella, Russotto e Bertuzzi sono vicine a Loris e Mariangela in questo triste momento per la perdita di17-1-2017