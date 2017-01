CROCE



Serenamente è mancata all'affetto dei suoi cari Adriana Raccasi de Giorgi



Con infinita tristezza lo annunciano i figli Francesca con Beppe, Luigi con Stefania, gli adorati nipoti Luca con Gilda, Marta con Marcello, Giulia, Federica e Arturo.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa di San Quintino.



Il funerale sarà celebrato mercoledì 18 gennaio alle ore 11.00 presso la chiesa parrocchiale di Basilicanova.



Un particolare ringraziamento al dottor Matteo Curti che con tanto affetto l'ha sempre assistita. Parma, 17 gennaio 2017



Ï Renata e Nando Manici



Ï Sergio e Gabriella Dazzi



Ï Ida Mora e figlie, Alessandro



La sorella Bona, con Mario e Silvia, Enrico e Clara, Alberto, Lino e Antonella con Chiara ed Emma, Paolo e Marina con Carlotta e Filippo, Antonio e Silvia con Viola partecipano con grande dolore alla scomparsa della cara Adriana



e sono vicini con l'affetto fraterno di sempre a Francesca, Luigi e i loro familiari. Parma, 17 gennaio 2017



Mariuccia con Armando ed Angela, Giorgio e Maria Laura, Marta ed Antonio e nipoti si stringono affettuosamente ai cari cugini Francesca, Luigi e Luca per la perdita di Adriana



anima dolce e generosa. Parma, 17 gennaio 2017



Carlo e Giovanna con Giulia, Elena e Giorgio con Giovanna ricordano, con l'affetto di un'amicizia di sempre, la carissima Adriana



e partecipano commossi al dolore di Francesca, Luigi, Marta, Giulia, Bona e di tutti i famigliari. Parma, 17 gennaio 2017



Michele e Anna Maria con Vincenzo e Piero piangono addoloratissimi la carissima e insostituibile amica Adriana



nel ricordo di Lei negli anni suoi più belli, esuberante e piena di vita, vicina sempre nelle gioie e nelle avversità, una persona davvero grande.



A Lei il nostro grazie e a voi tutti, Francesca e Luigi, il nostro affetto. Parma, 17 gennaio 2017



Giancarlo, Diletta e Annie, Paola, Sandro e Francesco si stringono con affetto a Gigi e Francesca e a tutta la famiglia nel ricordo della loro cara mamma signora Adriana Raccasi De Giorgi Parma, 17 gennaio 2017



Marco e Giuliana, Cesare e Carlotta, Paolo e Barbara, Francesca e Cesare sono molto vicini a Luigi e Francesca per la scomparsa della carissima Adriana



nel ricordo di tanti anni di sincera e profonda amicizia. Parma, 17 gennaio 2017



Maria Alessandra e Giovanna Ravazzoni partecipano con tanto affetto al dolore di Gigi Francesca e famiglia per la scomparsa della carissima amica Adriana Parma, 17 gennaio 2017



Michele Alessandra Giulia e Silvia si stringono in un affettuosissimo abbraccio a Gigi e famiglia nel dolore per la scomparsa della carissima mamma Adriana Parma, 17 gennaio 2017



Per sempre nel mio cuore....vicina a tutta la famiglia in questo immenso dolore per la perdita della cara Adriana



Laura e famiglia. Parma, 17 gennaio 2017



Paola e Albina si stringono con grande tristezza a Gigi, Francesca e familiari tutti, nel momento della scomparsa della cara signora Adriana de Giorgi



nel perenne ricordo della lunga ed affettuosa amicizia tra le loro famiglie. Parma, 17 gennaio 2017



Roberto ed Elisabetta, Marco e Simona si stringono affettuosamente agli amici di sempre Francesca e Luigi e alle loro famiglie per la scomparsa della carissima Adriana Parma, 17 gennaio 2017



Alberto, Maria Grazia e Paolo, Marina e Mario si stringono in un abbraccio affettuoso a Francesca, Gigi e famigliari tutti e piangono con loro la scomparsa della carissima Adriana



amica fraterna di una vita. Parma, 17 gennaio 2017



Enrico e Betti, Roberto e Betta partecipano con affetto al dolore di Gigi e famiglia per la perdita della cara mamma signora Adriana Raccasi De Giorgi Parma, 17 gennaio 2017



Olga e Gualtiero con Marta, Federica e Pietro con Carlotta partecipano commossi al dolore della famiglia per la perdita della cara amica Adriana Parma, 17 gennaio 2017



Andrea, Maria Grazia e Francesca Fontanella sono vicini con tanto affetto a Gigi, Stefania e famigliari per la scomparsa della cara signora Adriana Raccasi De Giorgi Parma, 17 gennaio 2017



Partecipiamo al dolore di Francesca e Luigi per la scomparsa della cara signora Adriana



Lorenzo ed Elisabetta Pangrazi Liberati. Parma, 17 gennaio 2017



Lella e Ivan con Giulio, Allegra e i nonni Carmen e Gianfranco sono vicini a Luigi, Francesca e alle loro famiglie nel ricordo della cara Adriana Parma, 17 gennaio 2017



Carla e Gastone Uleri con Monica e Massimo si stringono affettuosamente a Francesca e Gigi, Mariuccia e Bona per la scomparsa della cara Adriana Parma, 17 gennaio 2017