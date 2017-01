Vincenzo Ferrarini

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 74Ne danno il triste annuncio i figli Andrea e Marcello, le zie, i cugini, le cugine ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo giovedì 19 c.m. alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per il Duomo di Colorno, indi al locale cimitero.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 in Duomo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Non fiori, ma eventuali offerte alla Pubblica Assistenza di Colorno.18 gennaio 2017Ï Francesca, Bruno TosiÏ Tita, Roberto, Angelo, AnnaÏ Angela, Umberto Coelli e famigliaÏ Rosalba, Alberto Rossi e figliÏ Magnani Roberta e famigliaÏ Marzia, Azzurra, Giancarlo PasqualiÏ Luciana, Attilio BaldiniÏ Margherita, Giorgio PizziÏ Guerino DelmonteÏ Fam. Maurizio FerrariÏ Cesarina, Enore CoelliÏ Maria Grazia DelmiglioÏ Carla e Riccardo FrancesconiÏ Famiglia Pierluigi AzzoliniÏ Bruno, Renata PezzaliÏ Famiglia Emilio GrisentiÏ Emilio, Alice MoriniÏ Paolo, Anna CasanovaÏ Luciano Bergonzi e famigliaÏ Emilio Sassi e famigliaÏ Zecchi OtelloÏ Paolo Arrighi e famigliaÏ Fabrizio PiccoliÏ Aldo Gatti e famigliaÏ Franco, Luisa, Simona MadellaÏ Famiglia Corrado GuastiE' con profonda tristezza e dolore che ci uniamo ad Andrea e Marcello in un abbraccio fraterno per l'improvvisa perdita del caroZia Angiolina, Luisa, Riccarda, Luigi, Paolo, Anna, Elena, Filippo e Vittoria.18 gennaio 2017Riccardo con Elisabetta, Sofia ed Alessandro si stringono con affetto ad Andrea e Marcello per la scomparsa del carissimo cugino18 gennaio 2017Bruno, Carla, Guido, Daniela, Bruna, Michele, Guido, Anna, Lucio e Valeria addolorati per l'improvvisa scomparsa dell'amicoabbracciano con affetto Andrea e Marcello.18 gennaio 2017Dirce, Giuseppe Casanova e familiari sono vicini ad Andrea e Marcello per la perdita del padre18 gennaio 2017Luigino, Giulietto Storci e famiglia, commossi, ricordano il caro cuginoe si uniscono al dolore di Andrea e Marcello.18 gennaio 2017I collaboratori della Ferrarini Legnani srl partecipano commossi al lutto della famiglia Ferrarini per la perdita del caro signor18 gennaio 2017Enzo ed Anna ricordano il caro amicoe commossi si uniscono al dolore dei familiari tutti.18 gennaio 2017Enrico, Alessandra e Tommaso Lupo sono vicini a Marcello in questo doloroso momento della perdita del papà18 gennaio 2017Un affettuoso abbraccio a Marcello e Andrea per l'improvvisa scomparsa del caro papàGli amici Gio, Moro, Jupus, Peter, Dario, Filo, Mommi, Alle.18 gennaio 2017Carlo, Luciana con Michelangelo e Giovanni partecipano commossi al dolore di Andrea, Marcello e famigliari per l'improvvisa scomparsa del caro amico18 gennaio 2017Alfredo, Iole, Andrea, Giulietta, Franco e Giulio si stringono in un abbraccio affettuoso a Marcello e Andrea per la scomparsa del caro18 gennaio 2017Paola, Luigi, Carla, Valerio, Anna, Fermo, Enrico, Lorenzo, Betta, Matteo, Michele, Emiliano ed Evelina si stringono con affetto ad Andrea e Marcello per la perdita del padre18 gennaio 2017Con affetto ci stringiamo ad Andrea e Marcello partecipando al dolore per l'improvvisa perdita del caro papàCinzia, Carlo, Erika, Marco e Patrizia.18 gennaio 2017Ugo, Luisa Sassi e famiglia partecipano commossi al dolore di Andrea, Marcello e familiari tutti per l'improvvisa perdita del padre18 gennaio 2017Mirca, Tito Tortini e famiglia partecipano al dolore di Andrea e Marcello per l'improvvisa perdita del papà17 gennaio 2017